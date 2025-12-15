Haberler

Van Spor FK, VAR hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu
Van Spor FK, Eminevim Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada verilen hakem kararlarına tepki olarak VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kulüp, son haftalarda yaşanan hakem hatalarının kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirtti.

1'inci Lig'in 17'nci haftasında oynanan İmaj Altyapı Van Spor FK-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının ardından Van Spor FK, VAR hakemi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Van Spor FK, dün sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olurken ilk yarının 32'inci dakikasında İvan Cedric'in attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Van Spor FK bugün yaptığı yazılı açıklamada, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü olarak, VAR hakemi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Dün oynanan karşılaşmada verilen hakem kararları kamuoyunun da malumudur. İmaj Altyapı Van Spor FK olarak, söz konusu müsabakada yaşanan ciddi ve bariz hatalar nedeniyle VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Son haftalarda üst üste yaşanan ve artık kabul edilemez boyutlara ulaşan hakem hataları, takımımızın emeğinin ve alın terinin karşılığını almasını engellemiş, puan kayıplarına doğrudan etki etmiştir. Bu süreci en yakından takip edenlerin başında siz değerli basın mensuplarının geldiği de açıktır. Kulübümüz, Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması adına bu konunun takipçisi olacak; hukuki süreç ve gelişmeler hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edecektir. Van Spor camiasının haklarını korumak adına atılan bu adımın, futbolumuzda adalet duygusunun tesis edilmesine katkı sunmasını temenni ediyoruz"

