Haberler

Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan Çorum FK Maçı Değerlendirmesi

Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan Çorum FK Maçı Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Spor FK, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Hakan Kutlu, mücadele yönünden önemli şeyler ortaya koyduklarını belirtti ve oyuncuları tebrik etti.

Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Çorum FK karşılaşmasının ardından, "Mücadele anlamında çok önemli şeyler ortaya koyduk" dedi.

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Van Spor FK, deplasmanda Çorum FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Van Spor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, değerlendirmelerde bulundu. İyi bir takıma karşı oynadıkları maçta 1 puan almayı olumlu karşıladıklarını söyleyen Kutlu, çok çekişmeli bir maç olduğunu ifade etti.

İki takımı da tebrik eden Kutlu, "Çorum FK bizden oyun olarak biraz üstün gözükse de pozisyon anlamında hem Çorum FK'nin hem de bizim pozisyon bulamadığımız maç oldu. Topa daha çok sahip oldular. Oyun yönü değiştirmelerine biraz da biz taktiksel olarak izin verdik. Dikine oynamayı engelleyip, oyun yönünü değiştirip, kanatlardan yaptıkları ortaları defans bloğunun karşılayabileceğini biliyorduk. Çorum FK'nin çok etkili kafa vurabilecek oyuncuları daha önceki maçlarda gözlemlemiştik, çok başarılı değillerdi. Sadece oyun yönünün değiştirip topa sahip oldular. Oyun üstünlüğü onlardaydı ama bizim de pozisyonumuz yok, Çorum FK'nin de ceza sahamıza şişirdiği karambollerden başka onlara da pozisyon vermedik. Mücadele anlamında çok önemli şeyler ortaya koyduk. Çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. İlk 8 haftamızda inanılmaz güçlü takımlarla oynuyoruz. 8 haftalık bu süreçte 5'inci maçımızı oynadık. 8 puan bizim için iyi gözüküyor. Geçen hafta çok üst düzey oynadığımız Bandırma maçında hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Ama o maç oynadığımız 5 maçın en iyi maçıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Çorum FK'yi de tebrik ediyorum. Gerçekten güçlü bir takım kurdular. Oyuna sonradan giren oyuncuları bile oyunu hareketlendiriyor. Bu önemli kadro karşısında pozisyon vermeden, sadece oyun üstünlüğünü vererek puan almamız bizim adımıza güzel gözüküyor" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Tesadüfen karşılaştığı kişiye söyledikleri İmamoğlu'nun başını yaktı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı

F-16'lar peş peşe havalandı! Rus İHA'sı bu kez o ülkede görüldü
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
İtalya'da Türk rüzgarı! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attı, 7 gollü maçta son gülen Juventus

Kenan ve Hakan Çalhanoğlu attı, işte 7 gollü maçta kazanan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi

Son operasyonda gözaltına alınan 2 isme "Ocak dışısın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.