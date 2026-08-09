Van Spor FK, Sezona Kayserispor'a 2-0 Mağlup Başladı

1'inci Lig 1'inci hafta mücadelesinde Van Spor FK, konuk ettiği Metro Holding Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Depreme dayanıksız raporu alarak kapatılan Van Atatürk Stadı'nda yıkım çalışmalarının başlaması üzerine rakibini Spor Toto Akhisar Stadı'nda ağırlama kararı alan Van temsilcisi, sezona yenilgiyle başladı. Kayserispor'un gollerini 9 ve 56'ncı dakikalarda Taulant Seferi kaydetti. Transfer yasağı bulunan Van Spor'da yedek kulübesinde sadece 4 oyuncu yer alırken, kırmızı-siyahlılarda tek oyuncu değişikliği yapıldı. Bu sonuçla Kayserspor lige 3 puanla başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı