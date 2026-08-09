Van Spor FK, Sezona Kayserispor'a 2-0 Mağlup Başladı
1'inci Lig'in ilk haftasında Van Spor FK, deprem riski nedeniyle kapatılan Van Atatürk Stadı yerine Spor Toto Akhisar Stadı'nda ağırladığı Metro Holding Kayserispor'a 2-0 yenildi. Kayserispor'un gollerini 9 ve 56. dakikalarda Taulant Seferi kaydetti. Transfer yasağı nedeniyle yedek kulübesinde sadece 4 oyuncusu bulunan Van Spor, tek oyuncu değişikliği yapabildi. Kayserispor lige 3 puanla başlarken, Van Spor sezona yenilgiyle başladı.
1'inci Lig 1'inci hafta mücadelesinde Van Spor FK, konuk ettiği Metro Holding Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Depreme dayanıksız raporu alarak kapatılan Van Atatürk Stadı'nda yıkım çalışmalarının başlaması üzerine rakibini Spor Toto Akhisar Stadı'nda ağırlama kararı alan Van temsilcisi, sezona yenilgiyle başladı. Kayserispor'un gollerini 9 ve 56'ncı dakikalarda Taulant Seferi kaydetti. Transfer yasağı bulunan Van Spor'da yedek kulübesinde sadece 4 oyuncu yer alırken, kırmızı-siyahlılarda tek oyuncu değişikliği yapıldı. Bu sonuçla Kayserspor lige 3 puanla başladı.