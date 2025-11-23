Haberler

Van Spor FK, Keçiörengücü ile 1-1 Berabere Kaldı

İmaj Altyapı Van Spor FK, 1'inci Ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Spor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Keçiörengücü'nün golünü Junior Fermandes atarken, Van Spor'un eşitlik golü 90. dakikada İvan Cedrit'ten geldi.

1'inci Ligin 14'üncü haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, evinde konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Spor ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci Ligde 20 puanla 9'uncu sırada bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK, 17 puanla 13'ncü sırada bulunan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Spor'u konuk etti. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Antalya bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Turtay düdük yönetirken, Turtay'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Batuhan Bıyıklı yaptı. Ankara Keçiörengücü'ne karşı maça hızlı başlayan ve kontra ataklar geliştiren Van Spor FK, aradığı pozisyonları gole çeviremezken, konuk takım 28'inci dakikada Junior Fermandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda önemli pozisyonlar yakalayan Van Spor FK beraberlik golü 90'ıncı dakikada İvan Cedrit'ten geldi. Maçın uzatma dakikalarında başka gol gelmeyince skor 1-1 berabere bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
