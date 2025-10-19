Van Masterler Türkiye İkincisi Oldu

Fanatic Tour Uluslararası Masterler Türkiye Şampiyonası'nda Van Masterler, Kocaeli Masterler'e penaltılarda 5-4 yenilerek ikinci oldu.

Antalya'da düzenlenen Fanatic Tour Uluslararası Masterler Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Van Masterler, güçlü rakibi Kocaeli Masterler ile karşılaştı. Karşılıklı gollerle geçen final maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da dengeli bir oyun sergileyen Van ekibi, bir kez daha Özcan Elmas'ın golüyle fileleri havalandırdı. Normal süresi 2-2 biten mücadelede kazanan penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltılarda Kocaeli Masterler'e 6-4 mağlup olan Van Masterler, turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Van Masterler Derneği Başkanı ve Takım Kaptanı Zeki Yılmaz, finalin ardından yaptığı açıklamada, "Eksik kadromuza rağmen finale kadar yükselmek bizim için büyük bir gurur. Her futbolcum sahada azim, disiplin ve karakter örneği gösterdi. Finalde şampiyonluğu penaltılarda kaybettik ama Van'a onurlu bir ikincilik kazandırdık. Bu başarı, Van Masterler'in gelecekteki zaferlerinin habercisi ve Van sporuna olan inancımızın en somut göstergesidir" dedi.

32 takımın katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Masterler Türkiye Şampiyonası'nda Van Mastreler, turnuva boyunca sergilediği mücadeleci oyunuyla taraftarların ve spor camiasının takdirini topladı. - VAN