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Van de Streek ve güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin buluştu

Van de Streek ve güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin buluştu
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Antalyasporlu Sander Van de Streek, Kayserispor maçında taburesinin kırılmasına neden olan güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin ile bir araya geldi. İkili arasındaki buluşma sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Onvo Antalyasporlu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadıkları maçta çektiği şutla taburesinin kırılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin ile bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Hollandalı orta saha oyuncusu Van de Streek ile Ergin'in bir araya gelmesini, "Büyük buluşma gerçekleşti" başlığıyla duyurdu.

Buluşmaya ilişkin klip de hazırlayan Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bellona Kayserispor maçında taburesi kırılan güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbolcumuz Van de Streek'in konuğu oldu. Kırılan sadece taburelerimiz olsun." ifadesine yer verildi.

Kırmızı-beyazlılara tebessüm ettiren klipte Ergin'in, Van de Streek'in çektiği şut sonrası topun taburesinin ayak kısmına çarpıp kırılmasıyla oturduğu yerden düştüğü an paylaşıldı.

Klipte Hollandalı oyuncunun, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni alınan tabure üzerinde oturup Ergin'i beklemesine yer verildi. Van de Streek, buluştuğu güvenlik görevlisine tabure ve üzerinde "Van de Streek" yazılı "22" numaralı Antalyaspor forması hediye etti.

Klipte, Hünkaş Ergin'in bir elinde tabure ve omzuna attığı Antalyaspor formasıyla tesislerden ayrılması da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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