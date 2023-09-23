Van'da Yamaç Paraşütü ve Paramotor Şampiyonası Başladı

VAN'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası yarışları Ayanıs sahilinde başladı.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımı ve yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşmak amacıyla Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun iş birliğiyle, 23- 24 Eylül tarihlerini kapsayan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ve Paramotor Şampiyonası, Van Gölü kıyısındaki Ayanıs Mahallesi'nde, saat 08.00'de sporcuların antrenmanlarıyla başladı. Yarışlar için, Türkiye'nin farklı illerinden 67 sporcu geldi. Şampiyonanın ilk gününde sporcular, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde en iyi performansı sergilemek için mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan o anlarda vatandaşlar, sporculara alkışla destek verdi.

Van'ın hava sporları yapmaya çok elverişli bir kent olduğunu söyleyen sporcu Ernur Kertiş, Şampiyonaya İzmir'den katılıyorum. Van güzel bir kent ve burada olmak Van Gölü ve Süphan Dağı'na karşı uçmak beni inanılmaz mutlu etti. Umarım bu yarışmalar hep devam eder ve dünyanın her yerinden sporcular Van'a gelerek bu yamaçlarda uçar. Etkinlikte emeği gecen Van Büyükşehir Belediyesi'ne, tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum dedi.

Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası 24 Eylül saat 12.00'de Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımıyla, dereceye giren sporcuların madalya töreni ile son bulacak.