Van'da Futbol Antrenörü Mecit Tekin'in İkna Ettiği Genç Kızlar 2. Lig'e Yükselmek İçin Hazırlanıyor

VAN'da, 3 yıl önce futbol antrenörü Mecit Tekin'in aileleri ikna edip, futbola kazandırdığı 15- 20 yaş arası 60 genç kızın yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, gelecek hafta Şanlıurfa'da oynanacak olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig'e yükselme maçlarına hazırlanıyor. 3'üncü Lig 20'inci grupta şampiyon takım, hafta sonu ilk maçını Mersin Cam Spor Kadın Futbol Takımı ile yapacak. Teknik Direktör Tekin, "Hedefimiz Play- In maçlarını kazanıp 2'nci Lig'e yükselmek" dedi.

Van'da 3 yıl önce futbola kazandırılan kızların hikayesi, ailelerinin 'Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi söylemlerde bulunmasıyla başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 60 sporcu, 3'üncü lig 20'inci grupta şampiyon oldu. Kadın futbol takımı, şimdi de Türkiye geneli 38 takımın katılacağı 2'nci Lig'e yükselme Play- In maçlarına hazırlanıyor. Kulüp Başkanı ve Teknik Direktör Mecit Tekin ile yardımcı antrenörler nezaretinde İpekyolu ilçesindeki şehir stadında antrenman yapan futbolcuların hedefi, maçlarını kazanıp 2'nci Lige yükselmek.

'MAÇ MASRAFLARI İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'

Takımın Kulüp Başkanı ve Teknik Direktörü Tekin, takımda oynayan birçok futbolcunun ailelerini ikna ederek futbola kazandırdığını söyledi. Maç masrafları için Van Valisi Ozan Balcı'dan destek beklediklerini belirten Tekin, şöyle konuştu: "3'üncü Lig 20'nci Grup'ta oynuyorduk. Kendi grubumuzda şampiyon olduk. 3 ay önce Play- Off maçları oynadık. Şu anda da 2'inci Lige yükselme Play- In maçlarına hazırlanıyoruz. Bu takımı kurarken, birçok aile kızlarının futbol oynamalarına karşı çıkıyordu. Aileleri ikna edip, kızları futbola kazandırdım. Tek hedefimiz önümüzdeki cumartesi günü Şanlıurfa'da oynayacağımız Mersin Cam Spor'u ilk turda yenip, sonraki maçları da kazanarak 2'nci Lig'e çıkmaktır. Çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Bu süre zarfında Sayın Valimiz Ozan Balcı'nın takımımıza destekleri oldu. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Verdiği destekler için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Daha önce 60 olan futbolcu sayımız, okulların açılmasıyla birlikte şu an 40'a düştü. Futbola kazandırdığımız birçok sporcumuz beden eğitimi öğretmenliğini kazandı. Şu an Süper Lig takımlarından Amed ve Hakkarigücü Kadın Futbol takımları bir kaç futbolcumuza talip. Bu futbolcularımız için o kulüplerle müzakere halindeyiz."

'FUTBOL OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Takımda top koşturan Anka Kaya ise tek hedeflerinin 2'nci Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, "Önümüzdeki cumartesi günü Şanlıurfa'da Mersin Cam Spor ile ilk tur maçımızı yapacağız. Play- In maçlarının ilkini burada yapacağız. Hedefimiz iyi bir başarı elde edip, 2'nci Lig'e çıkmak. Futbola başlamadan önce ailem karşı çıkıyordu. Ancak, Mecit Hoca ailemi ikna edip beni futbola kazandırdı. Şu an çok mutluyum" dedi. Futbolculardan Ebrar Başkala da tek hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu ifade etti. (DHA)