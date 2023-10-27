Van'da 100 Kız Cumhuriyet'in 100. Yılını Halkoyunlarıyla Kutladı

Van'ın İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki antrenörlerden halkoyunları eğitimi alan 100 kız, Cumhuriyet'in 100. yılını kentin tarihi ve turistik mekanlarında sergiledikleri oyunlarla kutladı.

Cumhuriyet'in 100. yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da değişik etkinliklerle kutlanıyor. İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki antrenörlerden eğitim alan 100 kız çocuğu, üzerinde ay-yıldız bulunan kırmızı-beyaz kıyafetleriyle Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Van'ın tarihi ve turistik yerlerinden olan Van Kalesi, Van Evleri, Van Müzesi, Edremit Kız Kalesi (Seyirtepe), Edremit Sahil Bandı ve Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda gösteri yapan kızların halkoyunu oynayarak oluşturdukları '100' koreografisi ise büyük beğeni topladı.

Etkinlikle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 100 gençle kentin tarihi ve kültürel mekanlarında halkoyunlarını sergilediklerini belirtti. Özdemir, "Yaptığımız etkinlik vatandaşlarımızdan büyük beğeni topladı. 100 gencimiz oynadığı Van yöresi oyunlarıyla tarihi yerlerimizin de tanıtımını yaptı. Bundan sonraki dönemlerde de 100 gencimizle ilçelerimizde yapacağımız etkinliklerde gösteriler yapacağız. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi. - VAN