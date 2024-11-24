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Van Bronckhorst: 'Pes etmeyeceğim'

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Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe'ye 4-2 yenilgi sonrası şampiyonluk şanslarının azaldığını ancak pes etmeyeceğini söyledi. Oyunun değerlendirmesini yapan Van Bronckhorst, takımın performansını artırmaları gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye 4-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, şampiyonluk şansları azalsa da pes etmeyeceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, şampiyonluk şansının zora girdiğini belirterek, "13 puanlık bir fark büyük fark. İstediğimiz yerde değiliz. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Benim sorumluluğum olan bir konu. Sporda bazen kazanırsınız bazen zor anlar yaşarsınız. Ben de sorumluluk alıyorum. Henüz şampiyonluğun dışında değiliz. Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz asla bırakmayacağız." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Maça iyi başladık. İlk 10 dakika istediğimiz gibiydi. Golleri yedikten sonra oyunun içine giremedik. Fırsatlar bulduk ama geçişlerden savunmasız bir şekilde 2 gol yedik. Rakibimiz alanları iyi kullandı. Ayrıca duran topları iyi kullanamadık. Dönen toplar belirleyici olacak demiştim. Dönen topları alamadık ve kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın çok izin yaptığı yönündeki eleştirilerle ilgili konuşan Van Bronckhorst, "9 senedir hocalık yapıyorum. Bu konuyla ilgili yorum duymamıştım. İzin konusu oyuncuları tazeleme konusudur. Bu da dinlenmeyle gelir. Diğer takımlarda yaptığımdan farklı bir şey değil. Yenildiğimiz zaman bunlar hatırlanır. Ben bu şekilde yönetiyorum. Çok fazla izin verme konusunda kararı veriyorum." ifadelerini kullandı.

Görev vermediği futbolcularla ilgili bir soruyu siyah-beyazlı teknik adam, "Kimi kullandığım ya da kullanmadığım konusunda konuşmak istemiyorum. Kararlarım bazen iyi bazen kötü oluyor. Değişiklikler bazen olumlu bazen negatif sonuçlanıyor. Bizim işimiz karar vermek. Kararları vermeden önce düşünüyoruz. Bu kararlar bazen takıma yardımcı oluyor bazen olmuyor." diye cevapladı.

Şampiyonluktan bahsetmek yerine sahada performans vermeyi önemsediğini söyleyen Van Bronckhorst, "İmza gününde 'çok fazla zafer kazandım' dedim. Zaferler kazanmaya geldiğimden bahsetmiştim. Şampiyon olmak için iyi başlamak gerekiyor. Oyuncu ve hoca olarak ne kadar zafer kazandığıma bakabilirsiniz. Her maç performans göstermeniz lazım ki zafer kazanabilirsiniz. Mart ve nisan aylarında oralarda olmak önemli. Ben konuşmayı çok sevmem. Sahada takımımla performans göstermek isterim. Konuşmakla şampiyon olmak arasındaki fark budur. 'Şampiyon olacağız' demedim. 'Şampiyon olmak için elimizden geleni zorlayacağız' dedim. Zaferleri sezon sonunda kazanırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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