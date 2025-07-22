Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum

Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
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Real Madridli futbolcu Federico Valverde, tatil için ailesiyle birlikte Türkiye'yi tercih etti. Takım arkadaşı Arda Güler, Valverde'nin paylaşımına yorum yaparak ''Doğru yerdesin'' dedi.

Liglerin sona ermesinden sonra FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da mücadele eden futbolcular aileleriyle birlikte soluğu farklı ülkelere giderek tatilde aldı.

VALVERDE TÜRKİYE'YE GELDİ

Real Madrid'de Uruguaylı yıldız futbolcu Federico Valverde, ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile geldi. Başarılı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" sözlerini sarf etti.

ARDA GÜLER'DEN SÜRPRİZ YORUM

Valverde ile takım arkadaşı olan Arda Güler, takım arkadaşının paylaşımına sürpriz bir yorumda bulundu. Milli yıldız, Valverde'nin paylaşımına "Doğru yerdesin" ifadelerini kullandı.

Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

Resimdeki erkek hem bir kolye takmış hemde dövmeleri var. Çöl kılığına girmemiş.

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