Valilik Kupası Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışları Davraz'da gerçekleşti

ISPARTA (İHA) - Davraz Turizm Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Valilik Kupası yarışlarında 150 sporcu yarıştı.

Isparta Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü tarafından organize edilen yarışlarda Alp Disiplini Kayak ve Snowboard dallarında her yaştan yaklaşık 150 sporcu katıldı. 10 yaş grubunda 20 farklı kategoride düzenlenen yarışlara katılan sporcular dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışların ilk startını veren Vali Ömer Seymenoğlu tüm yarışmaları baştan sona takip ederek sporculara destek oldu. Tamamına yakını Gençlik Spor Müdürlüğü kurslarında ve Isparta'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinde yetişen sporcular, Valilik Kupası için mücadele etti. Yaklaşık 3 saat süren yarışların ardından tecrübeli sporcular yarış pistinden ellerinde Türk bayraklarıyla inerek katılımcıları selamladı, Vali Seymenoğlu da bitiş çizgisinde sporculara katılarak bayrağıyla kendilerine eşlik etti. Yarışan tüm sporcuları tebrik eden Vali Seymenoğlu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

2. Davraz Kayak ve Snowboard Kupası'nın kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile yapıldığını belirten Vali Seymenoğlu, "Eminim ki burada yarışan gençlerimizin içerisinden önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası turnuvalara katılacak olanlar çıkacaktır. Mart ayının son haftasına girmiş olmamıza rağmen şu anda bulunduğumuz ortamda yaklaşık 2.5 metre kar var, kayak yapmaya müsait bir ortam var. Özel İdaremizin işlettiği kayak merkezimizde konaklama ve günübirlik tesisleri, mekanik tesisler, her türlü kayak kategorisine uygun alt yapımız mevcut. Tek eksiğimiz gençlerimizi motive etmekti onu da kayak öğretmenlerimiz ve kulüplerimiz aracılığıyla sağlayınca bugün sayısı gün geçtikçe artan sporcuya sahibiz. Gençlerimiz büyük bir özveriyle kayak eğitimi alıyorlar ve başarılı oluyorlar. Biz de Valilik olarak bu altyapıyı bir plan dahilinde bir araya getirip organize edebildiğimiz takdirde neden başarılı sporcularımız olmasın. Isparta şehrimizin gençlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tertiplenen turnuvalarda niye görmeyelim diyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmalar düzenlenen ödül töreniyle son bulurken Valilik Kupası Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcuların madalya, kupa ve para ödülleri Vali Seymenoğlu ve diğer katılımcılar tarafından takdim edildi. - ISPARTA