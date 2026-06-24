Vali Varol, Söke Gençlik ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke'de gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında ilçeye kazandırılan yatırımları yerinde incelemeye devam etti. Programının ilk duraklarından biri olan Söke Gençlik ve Spor Kompleksi'ni gezen Vali Varol, tesislerde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kompleks içerisinde bulunan 1.000 kişilik kapalı spor salonunda antrenman yapan genç sporcularla bir araya gelen Vali Varol, sporcularla sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ardından yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi ve şehir stadyumunda incelemelerde bulunan Varol, devam eden hazırlıkları da yerinde değerlendirdi.

Vali Varol'a incelemeleri sırasında Söke Kaymakamı Ali Akça, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Söke Gençlik ve Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen, siyasiler ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri eşlik etti.

Komplekse ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Dr. Osman Varol, tesisin Söke için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Sökeli hemşehrilerimiz ve özellikle gençlerimiz için son derece modern ve kapsamlı bir tesis kazandırılmış. Gençlik ve spor adına ihtiyaç duyulan birçok birimin tek bir kompleks içerisinde toplanması büyük avantaj sağlıyor. Bu yatırımın Söke'ye kazandırılmasında emeği geçen başta Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Varol, kompleks bünyesinde yer alan 1.000 kişilik spor salonu ile 3 bin 800 seyirci kapasiteli çim futbol sahası ve 60 seyirci kapasiteli sentetik yüzeyli sahada müsabakaların başladığını, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile gençlik merkezinin ise bu ay içerisinde hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.

Spor yatırımlarının sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Vali Varol, Söke'ye bağlı Sarıkemer, Bağarası ve Sazlı mahallelerinde yapımı tamamlanan sentetik futbol sahalarının da gençlerin sporla buluşmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek, spor altyapısına yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı