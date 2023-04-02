Valencia kendinden geçti! Arda Güler'in derbide kaçırdığı pozisyon saç baş yoldurdu

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 8. dakikada Arda Güler ile net fırsattan yararlanamadı. Boştaki Valencia'yı görmeyen Arda, karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşla takım arkadaşını çıldırttı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçının henüz başında Arda Güler net fırsattan yararlanamadı. Fenerbahçe'de ilk kez bir derbi maçında 11'de sahaya sürülen Arda, ceza sahası içinde yaptığı tercihle Valencia'dan tepki çekti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

VALENCIA BOMBOŞ

Omar Colley'i karşısına alan Arda, topu sağına çekip zayıf ayağıyla şut çekti. Colley'e çarpan top kornere çıktı. Colley'in arkasında bomboş olan Valencia, Arda'nın yaptığı tercih sonrası çıldırdı.