VakıfBank, Zeren Spor'u 3-1 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı
Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış maçında VakıfBank, Zeren Spor'u 3-1'lik skorla yenerek sezona galibiyetle başladı. Maç, seyircilere heyecan dolu anlar yaşatırken, setler ise 23-25, 28-26, 19-25 ve 13-25 olarak kaydedildi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Zeren Spor : Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal, Gatina, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan Küçükarslan, Mihajlovic, Janset Cemre Erkul)
VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Selin Yener, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Ogbogu, Deniz Uyanık)
Setler: 23-25, 28-26, 19-25, 13-25
Süre: 118 dakika
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor