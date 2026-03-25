Haberler

Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VakıfBank, Ankara'da düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 10. şampiyonluğunu kazandı. Maçın setleri 25-19, 21-25, 25-20 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.

SALON: Ankara

VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Derya, Ayça (L), Aylin (L), Dangubic, Cazaute, Deniz

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Simge (L), Dilay, Smrek, Boden, Meliha, Aybüke

SÜRE: 108 dakika (26, 28, 28, 26)

VakıfBank, 4-1 ile başladığı ilk sette 15-13'ün ardından 4-0'lık seriyle skoru 19-13'e taşıdı. Kalan bölümde de rahat bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, seti 26 dakikada 25-19 kazanarak öne geçti. İkinci set 25-21 ile Eczacıbaşı Dynavit'in oldu. Dengede başlayan üçüncü setin son bölümünde üst üste sayılar bulan VakıfBank, yaptığı 5 blokla da fark yarattı. 7 oyuncusundan direkt sayı katkısı alan VakıfBank, seti 25-20 ile hanesine yazdırarak 2-1'i buldu. Dördüncü ve son seti de 25-20 ile alan VakıfBank, maçı 3-1 kazanarak Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı.

1995, 1997, 1998, 2013, 2014, 2017, 2021, 2022 ve 2023'ün ardından Kupa Voley'de bir kez daha şampiyon olan VakıfBank, organizasyonda toplamda 10'uncu şampiyonluğunu elde etti.

BAKAN BAK'TAN VAKIFBANK'A TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Spor Salonu'nda oynanan 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek kupayı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımını da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

