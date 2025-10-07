VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'a göre sarı-siyahlı takım voleybolda dünya markası Açıklaması

VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sarı-siyahlı takımın elde ettiği şampiyonluklarla voleybolda "bir dünya markası" olduğunu söyledi.

Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank'ın 2025-2026 sezon açılışında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu sezon katıldıkları bütün kupalara talip olduklarını belirten Üstünsalih, "Bu sene FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası'na gidemiyoruz ama katıldığımız dört kupaya da talibiz. Çok iyi bir kadro kurduk. Bana göre voleybol tarihinde dünyanın en iyi kadrolarından bir tanesini kurduk. Tijana Boskovic var, Chiaka Ogbogu geri geldi. Takımımızda inanılmaz bir aile havası var. Ortam mükemmel. Hocamız 18. sezonuna başlıyor. Ona güvenimiz tam. Oyuncularımızın hocamıza olan güveni tam. Yardımcı antrenörlerimiz bir üst seviyeye çıkmak için yuvalarından uçtular, diğer takımları çalıştırmaya başladılar. Sezona çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İtalya'da turnuvaya katıldık. Hazırlık maçları yaptık. Yarın inşallah Ankara'da Fenerbahçe'yle oynayacağız. Takımımız lige hazır." diye konuştu.

VakıfBank başkanı, neredeyse dünyanın her takımında daha önce sarı-siyahlı formayı giymiş oyuncuların olduğunu aktararak, "Dört kez dünya şampiyonu olmuş bir takımı seçmemek mümkün değil. VakıfBank artık kadın voleybolunda bir dünya markası. Dünya markasını elbette ki bugün Fransa'da, İtalya'da milli takımda oynayan oyuncuların burayı tercih ediyor olması, bu marka bilinirliği açısından Vakıfbank'ın nerelere geldiğini gösteriyor. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı bir dünya markası olduğu için Boskovic gibi dünyada önde gelen oyuncuların da birinci tercihi oluyor. Bugün hemen hemen dünyanın her takımında bizde oynamış oyuncu var. Yolu bizden bir şekilde geçmiş oyuncular var. Dünya şampiyonasında da bunu gördünüz. Brezilya'sından, İtalya'sından, Hollanda'sından oralarda birer oyuncu var." ifadelerini kullandı.

"Guidetti, ilk günkü heyecanını taşıyor"

Üstünsalih, VakıfBank'ta 18. sezonuna giren başantrenör Giovanni Guidetti'nin ilk günkü heyecanla çalıştığını aktardı.

İtalyan başantrenörden çok memnun olduklarının altını çizen Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Giovanni Guidetti ile 18 sezondur çalışıyoruz. Bir mental yorgunluk beklenir, 18. sezonun sonunda bir bıkkınlık beklenir. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hocamız ilk günkü heyecanını taşıyor. Geçen ay ciddi bir ameliyat geçirdi. Kalçasından bir ameliyat oldu. Üçüncü gün salonda oyuncularımızla birlikteydi. Bu heyecana görmek bizi de heyecanlandırıyor. Salonun dışında hocamızla her hafta yaptığımız toplantılarda o ilk günkü heyecanı görüyorum. Yarışmacı ruhunu görüyorum. İddialı ruhunu görüyorum. Bugüne kadar da hocamızın bizlere yönlendirdiği veya bizlerle yapmış olduğu görüşmelerin bütün müspet sonuçlarını da sahada kendisinden alıyoruz."

Üstünsalih, sarı-siyahlı takımın kaptanı Zehra Güneş ile ilgili ise "Geçen sezon Zehra'nın ilk kaptanlık yılıydı. Tabii her şeyin bir acemiliği var. Oldukça öz güveni yerine gelmiş, takıma ablalık yapıyor, kaptanlık yapıyor. Başarılı buluyorum. İnşallah bu sezon kaptanlıkta ustalık dönemini geçirip güzel bir sezon geçireceklerine inanıyorum." dedi.

"O gün şans yanımızda değildi"

Üstünsalih, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'ya 3-2 kaybettiği final mücadelesinde şansın ay-yıldızlıların yanında olmadığını dile getirdi.

Organizasyonda gümüş madalya kazanan millilerin, Türkiye'yi gururlandırdığını anlatan Üstünsalih, "Ülkemizi heyecanlandırdılar. Türk kadın voleybolunun ne seviyelere çıktığının esasında bir göstergesiydi. Turnuvada pek şans verilmiyordu ama bizim şampiyon olacağına inancımız tamdı. Başta federasyon başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, katkı veren tüm antrenörleri ve oyuncuları tebrik ediyorum. Bize büyük gurur yaşattılar. Bazen oyun şansı yanınızda olmuyor. O gün de şans yanımızda değildi. Karar setinde istikrarlı olsaydık dünya şampiyonluğunu yaşatabilirdik ama olsun ilk defa dünya ikincisi olmak ve şampiyonluğa namzet bir takım olmak millet olarak bize gurur veriyor. Milli takımımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarının sürekliliğini altyapıya bağlıyoruz"

VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, voleybolda başarının süreklilik kazanmasının nedenini altyapıya yapılan yatırımlarla açıkladı.

VakıfBank kadrosunda bulunan 17 oyuncunun 7'sinin altyapıdan yetiştiğini aktaran Üstünsalih, "Gözde Kırdar da Melis Gürkaynak da Zehra Güneş de bu altyapıdan yetişen oyuncular. Biz başarının sürekliliğini altyapıya bağlıyoruz. Başarıda süreklilik varsa bu tamamen altyapıya yaptığınız yatırımlarla alakalı. İlk yatırımı yapan kadın voleybol takımı olmaktan gurur duyuyoruz. Diğer takımlarımızın da bu yatırımları yaptığını görmek bizi heyecanlandırıyor, sevindiriyor. Bu, dünya şampiyonasında gösterdiğimiz başarıların altyapısını da oluşturuyor. İnanın bu yapılan yatırımların mutlaka bir sonucu olacak ve bu sonuç skorlara yansıyacak. Türk kadın voleybolunun, Türk voleybolunun nerelere çıktığını hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Boskovic ile gücümüze güç katacağız"

Üstünsalih, VakıfBank'ın yeni transfer Tijana Boskovic ile gücüne güç katacağını ifade etti.

Sırp voleybolcunun transfer sürecine de değinen Abdi Serdar Üstünsalih, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Transferler biliyorsunuz ki gizli kapaklı yapılıyor. Bir sezona başlarken, bir sonraki sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu hazırlıkları yaparken de hocamızın, ekibimizin ve menajerimizin yapmış olduğu tespitler doğrultusunda oyunculara teklifler götürüyoruz. Oyuncuların kabul etmesi halinde görüşmelerimiz devam ediyor. Biz de Boskovic'e bu teklifi götürdük. Eczacıbaşı da yenileme sürecinde iken Boskovic teklifimizi kabul etti ve kendisiyle imzaladık. Bunun dışında herhangi bir gayriresmi veya gayri ahlaki hiçbir durum yaşanmadı. Her iki tarafın kabulüyle birlikte gerçekleşen bir transfer oldu. Boskovic bugün pasör çaprazı olarak dünyanın en iyilerinden biri. Onu takımımızda görmek de bizi mutlu ediyor. Onunla birlikte gücümüze güç katacağımıza inanıyorum."