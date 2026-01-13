VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarın CS Volei Alba'yı ağırlayacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Romanya'nın CS Volei Alba ekibini konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakada Laszlo Adler (Macaristan) ve Risto Strandson (Estonya) hakem ikilisi düdük çalacak.

Geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-siyahlı ekip, grubunda ilk sırada yer alıyor. Romanya temsilcisi ise 3 yenilgiyle 4. ve son sırada bulunuyor.

VakıfBank, grupta CS Volei Alba ile oynadığı ilk mücadelede rakibini 3-1 yendi.