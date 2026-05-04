VakıfBank'ın 7. CEV Şampiyonlar Ligi zaferi

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, bir sonraki hedeflerinin FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı kazanmak olduğunu söyledi.

Başkan Osman Arslan, başantrenör Giovanni Guidetti ile kaptan Zehra Güneş, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen medya gününün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 3 kupa kazandıklarını hatırlatan Arslan, "Dün zorlu bir final mücadelesinden sonra CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank olarak 7. şampiyonluğa ulaştık. Tabii ki önümüzde yeni hedefler var. Burada daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmek istediğimiz dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. VakıfBank'ın bu başarıya imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Bugün kızlarımız duygusal konuşmalar yaptılar. Biz onları sadece sportif alanlarda desteklemek istemiyoruz. Hayatlarının her alanında desteklemek istiyoruz. Tabii ki güçlü bir voleybol takımı için, güçlü bir VakıfBank'a ihtiyaç var. Bu noktada bankacılık alanında da önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk sporunun son yıllarda çok büyük bir ivme gösterdiğini aktaran Osman Arslan, şunları söyledi:

"Bu tarihi başarıları elde etmemizde Türk sporu olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu güçlü desteği göz ardı etmemek gerekiyor. Spor Bakanımız, sporun içinden gelen bir isim, Cumhurbaşkanımız da öyle. Türk sporu gençlik için, çocuklarımız için oldukça önemli. Onların daha iyi yetişmeleri için sporu çok güçlü bir ortam olarak, çok güçlü bir ekosistem olarak görmekteyiz. Toplumsal sorumluluklara duyarlılığı olan VakıfBank olarak altyapıya da önem veriyoruz. O yüzden kurumlarımızın spora verdiği ve vereceği destekler oldukça kritik. İyi yetişmiş çocuklar ve gençler, iyi bir aile için oldukça kritik. Güçlü aile, güçlü toplum demek. Biz 72 yıllık VakıfBank olarak ekonomi alanında verdiğimiz desteği başta spor olmak üzere hayatın diğer alanlarında da vermeye gayret edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğu. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mızı, VakıfBank olarak desteklemeye gayret edeceğiz."

Giovanni Guidetti: "VakıfBank her zaman büyük bir aile"

Başantrenör Giovanni Guidetti, çok iyi voleybol oynayarak 3 kupa kazandıklarını aktardı.

Çok mutlu olduklarını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Mükemmel bir sezon geçirdik. Takım çok çalıştı. Her gün salonda daha iyi olabilmek için çok çalıştık. Adım adım yükseldik. Çok iyi voleybol oynadık. 3 kupa gerçekten mükemmel. Son 1,5 ay takım, birlik olarak gereken her şeyi yaptı. Çok özel bir sezondu. Ayça, Derya, Sıla ve Chiaka son sezonunu geçirdi. İlk sezonunu geçirenler de vardı. VakıfBank her zaman büyük bir aile. Kulübe, aileme, oyuncularıma ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum." dedi.

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de konuşan Guidetti, "Ayça ile belki 13 veya 14 sezon beraber çalıştık. Sıla'yı hatırlıyorum çok küçüktü. Derya da aynı şekilde. Chiaka mükemmel birisi, VakıfBank'ın kalbinde. Bu 4 oyuncu ayrıldığı için çok mutsuzum ama hayat bu. Profesyonel spor bu. Ayça'ya çok teşekkür ediyorum. Kaç kupamız var bilmiyorum ama Ayça bizimle çok kupa kazandı. Derya ve Sıla takım için çok önemli. Chiaka, çok özel biri. Burada iki tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Bu oyunculara çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zehra Güneş: "Avrupa kupasını almayı çok özlemiştim"

Kaptan Zehra Güneş, kariyerinde unutamayacağı bir sezon geçirdiğini belirtti.

12 yaşımdan bu yana VakıfBank'ta olduğunun altını çizen Zehra, şunları kaydetti:

"Bu kulübe geldiğim günden beri bize aşılanan şey bu. Bu 7 şampiyonluğun 4'ünde bu kupayı kaldırabilme görevinde bulundum. Hepsinde çok gururla, çok büyük bir özveriyle, bütün takım arkadaşlarımla birlikte son topa kadar savaşarak kupayı kaldırdık. Umarım daha çok Avrupa şampiyonluklarında, Türkiye kupalarında, hepsinde bu başarılara imza atacağız. Şu an ne başardığımızı pek anlayamıyorum. Sadece çok mutluyum. 1-2 gün sonra her şeyin daha çok farkına varacağım sanırım. Biz üst üste kazandıktan 2-3 sene sonra sanırım yarı finalde elenmiştik. O yüzden bu kupa benim için çok önemliydi. Çok istiyordum, Avrupa kupasını almayı çok özlemiştim. O yüzden benim için yeri çok anlamlı ve farklı. Bu sene takımdan ayrılacak olan arkadaşlarımla sahada bu formayı son kez paylaştığım, aynı teri döküp bu kupayı kaldırabilme görevinde bulunduğum için çok mutluyum. Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim. Benim için yeri çok farklı olacak. Onlar için de böyle olacağına eminim."