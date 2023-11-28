VakıfBank, Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında VakıfBank, yarın İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında VakıfBank, yarın İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor