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VakıfBank, Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek

28 Kasım 2023 10:23 Son Güncelleme: 10:24 Abone Ol

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında VakıfBank, yarın İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.