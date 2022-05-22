Yine destan yazdılar! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 5. kez Avrupa şampiyonu oldu - Haberler

Yine destan yazdılar! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 5. kez Avrupa şampiyonu oldu
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Temsilcimiz bu zaferiyle toplamda 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley ile karşılaştı. Temsilcimiz, İtalyan rakibini 3-1 yenerek 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
VAKIFBANK SEZONU 5 KUPAYLA KAPATTI
VakıfBank, Imoco Volley'i mağlup ederek sezonu 5 kupayla kapattı. Sarı-siyahlı ekip sezonun geri kalan bölümünde FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Volley'i müzesine götürdü.
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