Yine destan yazdılar! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 5. kez Avrupa şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yine destan yazdılar! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 5. kez Avrupa şampiyonu oldu

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Temsilcimiz bu zaferiyle toplamda 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley ile karşılaştı. Temsilcimiz, İtalyan rakibini 3-1 yenerek 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Yine destan yazdılar! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 5. kez Avrupa şampiyonu oldu

VAKIFBANK SEZONU 5 KUPAYLA KAPATTI

VakıfBank, Imoco Volley'i mağlup ederek sezonu 5 kupayla kapattı. Sarı-siyahlı ekip sezonun geri kalan bölümünde FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Volley'i müzesine götürdü.

Yine destan yazdılar! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 5. kez Avrupa şampiyonu oldu

Haberler.com - Spor

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Vakıfbank, voleybol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title