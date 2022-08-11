Vaduz maçının ardından

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Konyaspor sahasında Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Genelde bu tarz antrenmanları yapıyoruz. Oyuncularım hem şehri görüyorlar hem de antrenman yapmış oluyorlar. Sokaklarda koştular, otelde yatmak yerine bu daha iyi oluyor."