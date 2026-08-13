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Cerny'nin golü Beşiktaş'a galibiyeti getirdi

Cerny'nin golü Beşiktaş'a galibiyeti getirdi
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Tek golü atan Vaclav Cerny, bu sezon ilk kez resmi bir maçta gol sevinci yaşadı. Cerny'nin şu ana kadar 1 asisti de bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş'ın, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü kaydeden Vaclav Cerny bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tek golü 40. dakikada Vaclav Cerny'den geldi. Cerny, böylece bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşamış oldu.

Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde Midtjylland müsabakaları ve Hradec Kralove ile oynanan ilk mücadelede toplam 235 dakika görev alan 28 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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