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Uzun zamandır suskundu! Milli futbolcu Olcan Adın, seçimdeki tercihini tek kelimeyle açıkladı

Spor Haberleri

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen eski milli futbolcu Olcan Adın, seçim öncesi "Dedem" mesajıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Seçimler öncesi spor dünyasından pek çok isim kullanacağı oyları ilan etti. Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen eski milli futbolcu Olcan Adın, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Uzun zamandır suskundu! Milli futbolcu Olcan Adın, tek kelimeyle seçimdeki tercihini açıkladı

"DEDEM" NOTU VE KALP EMOJİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitinginden kare paylaşan Olcan Adın, "Dedem" notunu düşüp kalp emojisi ekledi. Eski milli futbolcu, Twitter ve Instagram hesabından aynı paylaşımı yaptı.

Uzun zamandır suskundu! Milli futbolcu Olcan Adın, tek kelimeyle seçimdeki tercihini açıkladı

Uzun zamandır suskundu! Milli futbolcu Olcan Adın, tek kelimeyle seçimdeki tercihini açıkladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu Olcan Adın Spor Haberler

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