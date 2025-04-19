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Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Bursa'da Başladı

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Bursa'da Başladı
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Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda 12 şehirden 38 kulüp 522 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar 4 bin metrelik parkurda, çeşitli kategorilerde gerçekleştiriliyor.

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Gemlik ilçesinde başladı.

Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenen organizasyonda denize açılan ekipler, 4 bin metrelik parkurda yarışıyor. Uzun mesafe yarışlarında şampiyon olabilmek için 12 şehirden 38 kulüp 522 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Sporcular 2 gün sürecek şampiyonada "akademi iki çifte kadınlar", "akademi tek çifte kadınlar", "akademi karışık iki çifte", "genç erkekler tek çifte", "genç erkekler iki çifte", "genç erkekler dört çifte", "genç kadın tek çifte", "genç kadın iki çifte", "genç kadın dört çifte", "açık karışık iki çifte", "açık karışık dört çifte", "açık kadınlar tek çifte", "açık kadınlar iki çifte", "açık erkekler iki çifte" ve "açık erkekler dört çifte" kategorilerinde yarışacak.

Ayrıca "açık erkekler tek çifte", "açık erkekler dört çifte" birinci ve ikinci eleme yarışları da bugün yapılacak.

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Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor
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