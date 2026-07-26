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Yaz Aylarında Spor Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Uzmanından Önemli Uyarılar

Yaz Aylarında Spor Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Uzmanından Önemli Uyarılar
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2. Kademe Fitness Antrenörü Mirza Bedir, yaz aylarında spor yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Sıcak havalarda 11.00-16.00 saatleri arasında yoğun egzersiz yapılmaması, bol su tüketilmesi, uygun kıyafetlerin tercih edilmesi ve sıcak çarpması belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca ısınma ve soğuma hareketlerinin önemine değinen Bedir, bilinçli sporun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte spor yaparken alınması gereken önlemler de önem kazanıyor. 2. Kademe Fitness Antrenörü Mirza Bedir, sağlıklı sporun yalnızca antrenmandan ibaret olmadığını, doğru planlama, yeterli sıvı tüketimi ve bilinçli hareket etmenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Mirza Bedir, düzenli egzersizin kalp ve damar sağlığını koruduğunu, kas ve iskelet sistemini güçlendirdiğini, kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ve stres seviyesini azalttığını belirterek, sporun mutlaka kişiye uygun bir programla yapılması gerektiğini ifade etti.

Yaz aylarında özellikle sıcak havalarda spor yapan vatandaşları uyaran Bedir, "Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda yoğun egzersiz yapılmasını önermiyoruz. Mümkünse sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde spor tercih edilmeli. Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketilmeli, vücudun susuz kalmasına izin verilmemelidir." dedi.

Bedir ayrıca, spor öncesinde mutlaka ısınma hareketlerinin yapılması, antrenman sonunda ise soğuma ve esneme hareketleriyle kasların rahatlatılması gerektiğini belirtti. Ani ve ağır yüklenmelerin sakatlık riskini artırdığına dikkat çeken Bedir, özellikle spora yeni başlayanların profesyonel destek almasının önemine vurgu yaptı.

Sıcak havalarda açık renkli, nefes alabilen spor kıyafetlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Bedir, baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı halsizlik veya bilinç bulanıklığı gibi belirtiler hissedildiğinde egzersizin derhal bırakılarak serin bir ortama geçilmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, bu belirtilerin sıcak çarpmasının habercisi olabileceğini belirtiyor.

Sağlıklı yaşamın temelinde düzenli spor, dengeli beslenme ve yeterli dinlenmenin bulunduğunu belirten Mirza Bedir, "Sporu sadece estetik görünüm için değil, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yapmalıyız. Bilinçli yapılan egzersiz hem yaşam kalitesini artırır hem de birçok hastalığın önlenmesine katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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