Üzerinde ''İsrail'e Kırmızı Kart'' yazan tişört giyen protestocu, kendini kale direğine zincirledi

Glasgow'daki Hampden Stadyumu'nda oynanan İskoçya ile İsrail arasındaki 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçında, bir protestocu kendini kale direğine zincirleyerek maçın başlamasını geciktirdi.

KENDİNİ DİREĞE ZİNCİRLEDİ

"İsrail'e Kırmızı Kart" yazılı tişört giyen protestocu, Gazze'deki İsrail askeri operasyonunu protesto etmek için ağır hizmet tipi bir bisiklet kilidi kullandı. Bu nedenle, İsrail kadın milli takımı sahadan çıkarıldı ve protestocu kale direğinden ayrıldıktan sonra maç saat 19.05'te başlayabildi.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANDI

İskoçya Futbol Federasyonu, yeni istihbarat bilgileri ve kapsamlı güvenlik istişareleri sonucunda, maçı seyircisiz oynatma kararı aldı. Birleşik Krallık genelinde İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna karşı protestolar sıkça görülüyor.