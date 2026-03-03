Haberler

Utku Burak Kunduzcu kırmızı kart gördü

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün savunma oyuncusu Utku Burak Kunduzcu, Kırıkkale FK ile oynanan maçta kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçta Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen, Utku Burak takımını 10 kişi bıraktı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün başarılı savunma oyuncusu Utku Burak Kunduzcu, Kırıkkale FK maçında kırmızı kart gördü.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligin 23. haftasında evinde Kırıkkale Futbol Kulübünü 1-0 mağlup eden Erciyes 38 FK, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Kırıkkale FK maçının 36. dakikasında Utku Burak Kunduzcu bariz gol şansını eli ile kesmesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bırakan Utku Burak'ın ligin 24. haftasında oynanacak olan 12 Bingölspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon 22 maçta forma giyen Utku Burak 2 gol atarken 2 kırmızı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
