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Uşakspor'dan ayrılan Alperen Kahraman, Denizli İdman Yurdu'na transfer oldu

Uşakspor'dan ayrılan Alperen Kahraman, Denizli İdman Yurdu'na transfer oldu
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3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da 6 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan 25 yaşındaki sol bek Alperen Kahraman, ligdeki rakiplerden Denizli İdman Yurdu ile anlaştı. Sözleşmesi sona eren oyuncunun yeni takımı resmiyete kavuştu.

3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da 6 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Alperen Kahraman, ligdeki rakiplerden Denizli İdman Yurdu'na transfer oldu. 2020-21 sezonundan beri Uşakspor forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Alperen'in kulübe vedasının ardından Denizli ekibiyle anlaştığı öğrenildi. Alperen'in Uşakspor'la sözleşmesi sona ermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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