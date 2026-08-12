Uşakspor'dan ayrılan Alperen Kahraman, Denizli İdman Yurdu'na transfer oldu

3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da 6 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Alperen Kahraman, ligdeki rakiplerden Denizli İdman Yurdu'na transfer oldu. 2020-21 sezonundan beri Uşakspor forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Alperen'in kulübe vedasının ardından Denizli ekibiyle anlaştığı öğrenildi. Alperen'in Uşakspor'la sözleşmesi sona ermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı