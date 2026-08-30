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Uşakspor, Zafer Kupası'nda Kütahyaspor'a 2-1 Mağlup

Uşakspor, Zafer Kupası'nda Kütahyaspor'a 2-1 Mağlup
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TFF 3. Lig ekibi Uşakspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda oynanan geleneksel Zafer Kupası maçında Kütahyaspor'a 2-1 yenildi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Uşakspor, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve kupayı rakibine kaptırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Uşakspor, sezon öncesi 2'nci ligde yer alan komşusu Kütahyaspor'la oynadığı geleneksel organizasyon Zafer Kupası'ndan mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen 3'üncü Zafer Kupası'nda rakibiyle Kütahya Dumlupınar Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi, Uşakspor'un ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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