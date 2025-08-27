Uşakspor, Zafer Kupası'nda Belediye Kütahyaspor ile Karşılaşacak
Uşakspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel Zafer Kupası'nda Belediye Kütahyaspor ile 1 Eylül Stadı'nda maç yapacak.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon hazırlıklarını sürdüren Uşakspor taraftarı önüne 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında geleneksel hale gelen Zafer Kupası'nda çıkacak. Kırmızı-siyahlı takım yenilenen kadrosuyla 30 Ağustos Cumartesi günü, evi 1 Eylül Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak kupa maçında Belediye Kütahyaspor'la karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor