Uşakspor, Zafer Kupası'nda Belediye Kütahyaspor ile Karşılaşacak

Uşakspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel Zafer Kupası'nda Belediye Kütahyaspor ile 1 Eylül Stadı'nda maç yapacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon hazırlıklarını sürdüren Uşakspor taraftarı önüne 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında geleneksel hale gelen Zafer Kupası'nda çıkacak. Kırmızı-siyahlı takım yenilenen kadrosuyla 30 Ağustos Cumartesi günü, evi 1 Eylül Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak kupa maçında Belediye Kütahyaspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
