Uşakspor ve Tire 2021 FK Play-Off'a Yazılıyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısında çok iyi bir form grafiği yakalayan Ege ekipleri Uşakspor ve Tire 2021 FK isimlerini Play-Off'a yazdırmak üzere. Grupta Uşakspor evinde Çayelispor'u 2-0 yenerek son hafta öncesi 45 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu. Geçen hafta Play-Off potasına giren Tire 2021 FK da art arda üçüncü galibiyetini Fatsa Belediyespor'u dış sahada 4-1 mağlup ederek alıp 45 puana ulaştı. İki takım son hafta birbirleriyle oynayacak. Grupta Play-Off'un tek basamak gerisindeki Mazıdağı Fosfatspor'un ise 43 puanı var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor