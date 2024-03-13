Uşakspor Talimatlara Aykırı Hareket Ettiği İçin PFDK'ya Sevk Edildi

Uşakspor hafta sonu kendi sahasında 24 Erzincanspor ile oynamış olduğu maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bu hafta disipline sevk edilen takımları açıkladı. TFF 2. Lig'de mücadele veren Uşakspor hafta sonu kendi sahasında 24 Erzincanspor ile oynamış olduğu maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince yapılmış olan açıklamada; "Uşakspor 10.03.2024 tarihinde oynanan Uşakspor A.Ş.- 24Erzincanspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK