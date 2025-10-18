Uşakspor, Namağlup Söke 1970 SK'ya Konuk Oluyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider geçen Uşakspor yarın kendisi gibi namağlup olarak play-off hattında yer alan Söke 1970 SK'ya konuk olacak. Didim Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta Uşakspor'un 16, Söke'nin 12 puanı bulunuyor. Aynı saatte Bornova 1877 ile Ayvalıkgücü Belediyespor, İzmir Atatürk Stadı'nda rakip olacak. Grupta saat 19.00'da ise son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Balıkesirspor, evi Balıkesir Atatürk Stadı'nda Eskişehir Anadolu'yu konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor