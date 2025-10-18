Haberler

Uşakspor, Namağlup Söke 1970 SK'ya Konuk Oluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta lider Uşakspor, namağlup rakibi Söke 1970 SK ile yarın karşılaşacak. Uşakspor, 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile 16 puanla lider durumda. Karşılaşma Didim Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider geçen Uşakspor yarın kendisi gibi namağlup olarak play-off hattında yer alan Söke 1970 SK'ya konuk olacak. Didim Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta Uşakspor'un 16, Söke'nin 12 puanı bulunuyor. Aynı saatte Bornova 1877 ile Ayvalıkgücü Belediyespor, İzmir Atatürk Stadı'nda rakip olacak. Grupta saat 19.00'da ise son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Balıkesirspor, evi Balıkesir Atatürk Stadı'nda Eskişehir Anadolu'yu konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.