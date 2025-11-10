Haberler

Uşakspor, Liderliğini Kaybetti

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun başında lider olan Uşakspor, son 4 maçta yaşadığı 3 yenilgi ile beşinci sıraya geriledi. Kütahyaspor'un galibiyeti ile liderlik koltuğunu kaybeden Uşak, Play-Off potasından sadece 1 puan uzaklıkta yer alıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 6 haftayı lider geçen Uşakspor, üst sıralardaki rakipleriyle oynadığı maçları kaybedince grupta beşinciliğe geriledi. Ligde son 4 maçta 3 yenilgi alan kırmızı-siyahlı ekip, Söke 1970 SK'ya 4-1 yenildikten sonra üst üste liderlik yarışı verdiği Karşıyaka'ya 1-0, Kütahyaspor'a 4-0 teslim oldu. Kütahya ekibi bu galibiyetle 25 puana ulaşıp liderliği devralırken 19 puanda kalan Uşakspor kendisini beşinci sırada buldu. Uşakspor'un Play-Off potasının 1 puan gerisindeki Balıkesirspor'la arasında yalnız 1 puan fark kaldı. Uşak, son haftaların formda takımı Balıkesirspor'a bu hafta pazar günü konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
