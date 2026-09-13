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Uşakspor - Eskişehirspor: 2-2

Uşakspor - Eskişehirspor: 2-2
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor, 2'nci haftada konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Eskişehirspor'la 2-0 öne geçtiği müsabakada 2-2 berabere kaldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor, 2'nci haftada konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Eskişehirspor'la 2-0 öne geçtiği müsabakada 2-2 berabere kaldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ev sahibi takım 51'inci dakikada Yakup Anıl Karadağ, 55'inci dakikada Yasin Öztekin'in attığı gollerle skor üstünlüğü yakaladı: 2-0. Konuk ekip Eskişehirspor, 71'inci dakikada Beykan Şimşek'in penaltı golüyle farkı 1'e indirirken, aynı futbolcunun 86'ncı dakikadaki golüyle skora denge getirdi: 2-2. Bu sonuçla Uşakspor 2, Eskişehirspor 4 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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