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Uşakspor, Yusufhan Çalık'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

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Uşakspor, sezon başında Etimesgut Belediyespor'a transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Çalık, Bigaspor maçı hazırlıklarında takımla çalıştı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Uşakspor, sezon başında Etimesgut Belediyespor'a transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Uşakspor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bigaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sezon başında takımdan ayrılarak Uşakspor'un da grubunda yer alan Etimesgut Belediyespor'a transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık, yeniden Uşakspor'a döndü. Yusufhan, Uşakspor'un Bigaspor maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Uşakspor formasıyla 21 maçta görev alırken, 2 gol ve 5 asistle oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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