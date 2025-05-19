Uşakspor'da Ergün Penbe Dönemi Başladı

Uşakspor'da Ergün Penbe Dönemi Başladı
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Nesine 3. Lig ekiplerinden Uşakspor, teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Ergün Penbe'yi getirdi. Penbe, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini ifade etti.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Ergün Penbe getirildi.

Huzurpark'taki kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Penbe, anlaşmanın tüm Uşakspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmaları gerektiğini ifade eden Penbe, "Bu yarışın içinde olup günün sonunda da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Çalışacağız, ekibimle bütün mesaimizi buna harcayacağız." dedi.

Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım da yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizdi.

Uşakspor için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Yalım, "Bu çalışma için ilk önce geminin kaptanını getirmemiz gerekiyordu. Galatasaray'da çok büyük başarılara imza atan Ergün Penbe'yi getirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz da yeni sezonda ikinci lige çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah yönetimimizle, taraftarımızla bu takımı şampiyon yapıp tekrar eski günlerine döndüreceğiz. 1. Lig'deki Uşakspor'u tekrardan taraftarlarımızın önüne koyacağız. Hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Penbe'nin Uşakspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Spor
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