Uşakspor, Can Kargın ile Sözleşme İmzaladı

Uşakspor, Can Kargın ile Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Uşakspor, Manisa 1965'ten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Kargın ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 16 maçta 1 gol atan Can, Uşakspor ailesine katıldı. Ayrıca, forvet Mustafa Yılmaz Malatya Yeşilyurtspor'a transfer oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Uşakspor, dış transferde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Kargın ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Manisa 1965 formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de 16 karşılaşmada görev yapan Can, 1 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu Can Kargın, 2025-26 sezonu itibarıyla Uşakspor'a transfer olmuştur. Uşakspor ailesine hoş geldin Can Kargın. Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Öte yandan Uşakspor'dan ayrılan forvet Mustafa Yılmaz, Malatya Yeşilyurtspor'a transfer oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için yarışa girdiler

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için yarışa girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.