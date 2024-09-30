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Uşakspor, 530 Gün Sonra İç Sahada Zaferle Tanıştı

Uşakspor, 530 Gün Sonra İç Sahada Zaferle Tanıştı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor, Nevşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet hasretine son verdi. Takım, 19 Nisan 2023'te Fethiyespor'a karşı aldığı zaferden bu yana 530 gün geçmişti.

UŞAK,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Nevşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Uşakspor'un ligde iç sahadaki galibiyet hasreti sona erdi. Geçen sezon taraftarının önünde çıktığı 18 maçta 17 mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu sezon evindeki ilk karşılaşmada Balıkesirspor'a 2-0 kaybetmişti. Uşakspor, 2022-23 sezonunda 19 Nisan 2023'te 2-0 galip geldiği Fethiyespor maçından 530 gün sonra Uşak'ta zafer sevinci yaşadı. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alıp 9 puana ulaşan Uşakspor, zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sıraya yerleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fethiyespor Nevşehir Uşakspor 3-sayfa Futbol Spor Uşak

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