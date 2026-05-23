Haberler

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 2. ayağı Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 2. ayağı Uşak'ta başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Süpermoto, Motomini ve Anlas MiniGP 110 şampiyonalarının ikinci ayak yarışları Uşak'ta başladı. 49 sporcunun katıldığı organizasyonda Zayn Sofuoğlu da yarıştı.

Türkiye Süpermoto ve Motomini ile Anlas MiniGP 110 şampiyonalarında ikinci ayak yarışları Uşak'ta başladı.

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde serbest antrenman, sıralama yarışları ve 50cc mini, 50cc, 65cc ile 85cc kategorilerinin ilk tur yarışları yapıldı.

Türkiye Süpermoto ve Motomini ile Anlas MiniGP 110 şampiyonalarında farklı kategorilerde 49 sporcu yarıştı.

Keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, sporcular en iyi dereceyi yapabilmek için mücadele etti.

Zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sporcuların pistteki mücadelesi seyircileri heyecanlandırdı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da Anlas MiniGP 110 serisinde mücadele etti.

Yarışları takip eden Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, sporcularla sohbet edip onlara başarılar diledi.

Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla devam edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'ten ilk mesaj

Verdiği mesaj taraftarları çıldırtır
Sumud filosunda ağır işkence iddiası: Aktivistler yaşananları tek tek anlattı

Sumud aktivistleri gözaltındayken yaşadıkları İsrail zulmünü anlattı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı