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Uşak haberi | Futbolcu kızlar Uşak'ın gururu oldu

Uşak haberi | Futbolcu kızlar Uşak'ın gururu oldu

Spor Haberleri

Gelen Uşak haberlerine göre Uşak Belediyesi Kız Futbol Takımlarında top koşturan Zeynep Gediz U15, Begüm Gül U19 Kız Milli Takımlarına davet edildi.

Uşak Belediyesi Kız Futbol Takımlarında top koşturan Zeynep Gediz U15, Begüm Gül U19 Kız Milli Takımlarına davet edildi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sporcularının milli takıma davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti; "Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren Uşak Belediyesi Kadın Futbol Takımımızın iki oyuncusu milli takıma davet edildi. U15 Milli Takımı'na davet edilen Zeynep Gediz'i ve U19 Milli Takımı'na davet edilen Begüm Gül'ü tebrik ediyoruz. Futbolcularımıza Milli Takım formasıyla başarılar diliyoruz" şeklinde dile getirdi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Uşak Belediyesi Futbol Uşak Spor Haberler

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