Ünlü yorumcu canlı yayında kedinin gazabına uğradı! Stüdyoda kahkahalar havada uçuştu
Spor Haberleri
Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e katıldığı canlı yayında kedi saldırdı. Avrupa Ligi eşleşmelerinin konuşulduğu sırada yayına katıldığı evdeki kedi tarafından saldırıya uğrayan Özkök'ün o anları sosyal medyada viral oldu.
A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında ilginç anlar yaşandı. Programın yorumcusu Hüseyin Özkök'e bir kedinin patisiyle tokat atması sonrası stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.
"BİRAZ AGESİF BİR ARKADAŞIMIZ"
Avrupa Ligi eşleşmelerinin değerlendirildiği canlı yayında spor yorumcusu Hüseiyn Özkök talihsiz bir an yaşadı. Evdeki kedi tarafından saldırıya uğrayan Özkök, o anlarda gülmekten kendini alıkoyamadı. Programın sunucusu ise Özkök'e gülerek "Biraz agresif bir kedi sanırım Hüseyin" dedi. Özkök ise sunucuya, "Evet, biraz agresif bir arkadaşımız. Bu da güzel, bunu da yaşadık sonunda seninle" dedi.