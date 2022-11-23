Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un Düzce depreminden sonra verdiği tavsiyeye tepkiler çığ gibi

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Düzce'de meydana gelen ve birçok vatandaşımızın yaralandığı depremle ilgili paylaşımda bulundu. Kendi tecrübesinden yola çıkan Demirkol paylaşımında, "Evinizde bel seviyesinin üzerinde hiçbir şey olmasın. Hele yatak odasında gardırop..." ifadesini kullandı. Demirkol'un bu tavsiyesi sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekerken, "Uzman olmadığınız konularda bilgi vermeyin." şeklinde eleştiriler yapıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi. Depremin ardından ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol'un paylaşımı tepki çekti.

"EVİNİZDE BEL SEVİYESİNİN ÜZERİNDE HİÇBİR ŞEY OLMASIN"

Mehmet Demirkol yaptığı paylaşımda, "Bizzat 99'da Gölcük'te asker olarak yaşadığım deprem tecrübesi: Evinizde bel seviyesinin üzerinde hiçbir şey olmasın. Hele yatak odasında gardırop... Kaç kişiyi bu şekilde, hem de bazen sağlam binalarda kaybettik tahmin edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"UZMAN OLMADIĞINI KONULARDA BİLGİ VERMEYİN"

Demirkol'un bu paylaşımına sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi. "Uzman olmadığınız konularda bilgi vermeyin." şeklinde yorum yapan kullanıcılar, Demirkol'u eleştirdi.