Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki kavga bitmek bilmiyor! Çok ağır sözler
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Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile ayrıldığı sevgilisi İmge arasındaki atışmalar durmak bilmiyor. Ebrar'dan ayrıldıktan sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başlayan İmge'nin Devin ile paylaşımındaki "Kadınlarla ilgili projede yer alıp kadınları aşağılıyor" ifadelerine sinirlenen Ebrar, "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" dedi.
Türkiye Voleybol Takımı'nın önceki yaz ayı katıldığı turnuvada en iyi performans gösteren isimler arasında yer alan, ardından ise İmge'yle aşk yaşaması çok konuşulan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden ayrıldı. Ancak ikili arasındaki atışmalar bir türlü bitmek bilmedi.
YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı. Devin, sevgilisi İmge'yle bir paylaşım yapıp milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un oynadığı reklam filmini ima ederek "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" şeklinde konuştu.
EBRAR'DAN İMGE'YE SERT CEVAP
Ebrar Karakurt ise, "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" cevabını vererek hayranlarını şoke etti. İmge ise Karakurt'a şu yanıtı verdi: "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış."