Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki kavga bitmek bilmiyor! Çok ağır sözler

Türkiye Voleybol Takımı'nın önceki yaz ayı katıldığı turnuvada en iyi performans gösteren isimler arasında yer alan, ardından ise İmge'yle aşk yaşaması çok konuşulan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden ayrıldı. Ancak ikili arasındaki atışmalar bir türlü bitmek bilmedi.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı. Devin, sevgilisi İmge'yle bir paylaşım yapıp milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un oynadığı reklam filmini ima ederek "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" şeklinde konuştu.

EBRAR'DAN İMGE'YE SERT CEVAP

Ebrar Karakurt ise, "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" cevabını vererek hayranlarını şoke etti. İmge ise Karakurt'a şu yanıtı verdi: "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış."

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