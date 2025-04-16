Ünlü tenisçiden, kendisine kokuyorsun diyen rakibine ilginç yanıt

İngiliz tenis yıldızı Harriet Dart, geçtiğimiz Salı günü oynanan maç sırasında Fransız rakibinin "kötü koktuğunu" söyleyip hakem aracılığıyla "deodorant kullanmasını" istediği için sonradan özür dilemek zorunda kaldı.

Fransa'daki Open de Rouen turnuvasında Fransız tenisçi Lois Boisson ile karşılaşan Dart, ilk seti hiç oyun alamadan 6-0 kaybetti. İkinci setin başında Dart, hakem koltuğundaki hakeme oldukça tuhaf bir istekte bulundu.

"Ona deodorant kullanmasını söyleyebilir misiniz?" diye sordu İngiliz tenisçi. "Gerçekten çok kötü kokuyor."

Maçı sonunda 6-0, 6-3 kaybederek turnuvadan elenen Dart, daha sonra sosyal medya hesabından "anlık sinirle söylediği" bu sözler için özür diledi.

Dart Instagram'daki paylaşımında şöyle yazdı: "Herkese merhaba. Bugün kortta söylediğim sözler için özür dilemek istiyorum. Bu, gerçekten pişman olduğum, o anın sinirleriyle söylenmiş bir yorumdu. Kendimi böyle temsil etmek istemiyorum ve yaptığımın sorumluluğunu tamamen üstleniyorum. Lois'in bugünkü performansına ve mücadelesine büyük saygı duyuyorum."

Fransız tenisçi Boisson ise bu özrü oldukça esprili bir şekilde karşıladı.

Maç sırasında çekilmiş bir fotoğrafının yanına, bilgisayar düzenlemesiyle bir Dove marka deodorant kutusu yerleştirip, markayı da etiketleyerek Instagram'da şu notu paylaştı: "@dove görünüşe göre bir reklam anlaşması yapmamız gerekiyor." Paylaşımına dua eden eller ve gülen yüz emojileri de ekleyen Boisson, olaya mizah katmayı tercih etti.

Daha önce 2019 ve 2024 yıllarında Wimbledon'da iki kez üçüncü tura kadar yükselen İngiliz tenisçi Dart, bu davranışı nedeniyle sosyal medyada tenis taraftarlarından büyük tepki gördü. Bazı kullanıcılar onun cezalandırılması gerektiğini bile savundu.

Twitter'da (X) bir kullanıcı "Dart'a kesinlikle ceza verilmeli" yazarken, başka bir kullanıcı "Bu doğruysa gerçekten utanç verici" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı "Yanlış duyduğumu sanmıştım ama gerçekten de bunu söylemiş" derken, bir diğeri "Bu Dart'tan tamamen kabul edilemez bir davranış. Çok saygısızca" diye tepki gösterdi.

Harriet Dart, hafta sonu Almanya ve Hollanda'yı yenerek Billie Jean King Kupası finallerine yükselen Büyük Britanya milli takımının bir üyesiydi. Takım, eski ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu'nun son anda kadrodan çekilmesine rağmen finallerdeki yerini garantilemeyi başarmıştı.

Bu tür sportif centilmenlikle bağdaşmayan davranışlar, tenis gibi geleneksel olarak saygı ve zarafetin önemsendiği bir sporda her zaman dikkat çekmekte ve eleştirilmektedir.