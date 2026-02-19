Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw, katıldığı bir kitapçı açılışında dikkat çeken bir tercihte bulundu. Deneyimli teknik adam, Şükrü Hanioğlu'nun kaleme aldığı "Atatürk: Entelektüel Biyografi" adlı kitabı satın aldı.

DİKKAT ÇEKEN SEÇİM

Kitapçı açılışında rafları inceleyen Löw'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasını ele alan biyografi kitabını tercih etmesi ilgi gördü.

Akademik çalışmalarıyla tanınan tarihçi Şükrü Hanioğlu'nun eseri, Atatürk'ün entelektüel yönünü ve fikirsel gelişimini mercek altına alıyor. Löw'ün kitap seçimi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.