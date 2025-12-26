Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Liverpool ve Mısır Milli Takımı'nın yıldızı Mohamed Salah, Noel döneminde paylaştığı aile fotoğrafıyla sosyal medyada yine gündem oldu. Müslüman bir futbolcu olarak her yıl sürdürdüğü bu gelenek, bazı takipçileri tarafından eleştirilirken,hoşgörü ve destek mesajlarıyla karşılayanların sayısı da az değildi.

NOEL AĞACI ÖNÜNDE GELENEKSEL PAYLAŞIM

Her yıl yaptığı gibi bu yıl da Noel döneminde paylaşım yapan Salah, kızları Makka (11) ve Kayan'ın (5) ile süslenmiş bir Noel ağacının önünde oturduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Fotoğrafa eklediği mesaj yalnızca "#MerryChristmas" oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından bazı takipçiler, Salah'ın mesajının İslam inancıyla bağdaşmadığını savundu. Yorumlarda, futbolcunun bir rol model olarak daha dikkatli davranması gerektiği vurgulanırken, bu tür bir paylaşımın yanlış örnek oluşturabileceği ileri sürüldü.

DESTEK MESAJLARI DA VARDI

Eleştirilerin yanı sıra, paylaşım çok sayıda destek mesajını da beraberinde getirdi. Hem Müslüman hem de gayrimüslim takipçiler, futbolcunun mesajını hoşgörü ve birlik çağrısı olarak değerlendirdi. Yorumlarda, farklı inançlara saygının önemi vurgulanırken, Salah'ın bu geleneği sürdürmesinin çocukları için anlamlı olduğu belirtildi.

NOEL GÜNÜ MİLLİ TAKIM KAMPINDA GEÇTİ

Noel paylaşımının aksine Salah, bu dönemi ailesiyle geçiremedi. Africa Cup of Nations kapsamında milli takım kampında yer alan Mısırlı yıldız, Noel günü antrenman yaptı. Kariyerindeki ilk Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Salah için bu süreçte futbol ön planda oldu.