Üniversite Sporları Federasyonu Bowling ve Dart Türkiye Şampiyonaları Samsun'da Gerçekleştirildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Bowling ve Dart Türkiye şampiyonaları, Samsun'da gerçekleştirildi.

İlkadım Bowling Salonu'nda düzenlenen turnuvaya bowling branşında 6 üniversiten 59, dart branşında ise 15 üniversiteden 77 sporcu katıldı.

Bowling kategorisinde kadınlarda Zeynep Zengin, erkeklerde ise Umut Diyar Gök altın madalya kazandı. Takımlar kategorisinde ise hem kadınlarda hem de erkeklerde Bayburt Üniversitesi birinci oldu.

Dartta ise çift kadınlarda Sudenaz Aydın ve Müleyke Gültekin, çift erkeklerde de Serdar Kuzgun ve Mustafa Aksoy birinciliği elde etti.

Kadınlar bireyselde Müleyke Gültekin, erkeklerde ise Turan Delice birincilik kürsüsüne çıktı.