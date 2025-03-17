Üniversite okumaya geldiği İstanbul'da gol krallığına oynuyor

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Gençlerbirliği, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 3 GOL BİRDEN ATTI

İstanbul ekibi, karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazanırken, müsabakada hat-trick yapan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra hayat hikayesiyle taraflı tarafsız herkesi şaşkına çevirdi.

İSTANBUL'A ÜNİVERSİTE OKUMAYA GELDİ

İstanbul'a üniversite okumaya gelen genç futbolcu, 2023-24 sezonunda Tuzlaspor formasıyla futbola adım attı. Bu sezon öncesi İstanbulspor ile sözleşme imzalayan Diarra, kısa sürede takımın yıldızlarından biri haline dönüştü.

GOL KRALLIĞINA OYNUYOR

29 karşılaşmada forma giyen Gaoussou Diarra, 12 gol kaydetmeyi başarırken 2 kez de gol pası vermeyi başardı. Ligde 11 golü bulunan Diarra, gol krallığında da 5. sıranın sahibi oldu.

"DIARRA'NIN SADECE FUTBOL AKADEMİSİ GEÇMİŞİ VAR"

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz "Diarra'nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisiydi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. Bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana 'imza atalım.' dedik. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez" ifadelerini kullandı.